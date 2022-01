Seine drei Töchter erzählen

So tickte Erziehungspapst Remo Largo als Vater

Vor einem guten Jahr starb mit Remo Largo eine Koryphäe der Kindererziehung. Jetzt erinnern sich seine Töchter in einem Interview an ihren Vater und erzählen, was er für ein Papa war. Und was sie in der Erziehung ihrer eigenen Kinder anders machen als er.