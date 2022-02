So wächst Rihannas Baby auf

Das Zuhause

Platz genug für eine Familie gibt es in Rihannas Anwesen im kalifornischen Beverly Hills allemal: fünf Schlafzimmer, sieben Bäder, ein Fitnesstudio, eine Bibliothek, eine Bar, einen Pool mit Feuerstelle und ein Gästehaus. Natürlich besitzt die Mama in spe auch ein Haus auf Barbados. Es liegt in der Hauptstadt Bridgetown ganz in der Nähe des Hauses, in dem sie aufgewachsen ist. Letzteres liegt übrigens seit 2017 am «Rihanna Drive» und ist zur Pilgerstätte für Fans geworden.