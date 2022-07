Sollen Kinder mehr als zwei Elternteile haben können?

Maya: «Je mehr Bezugspersonen, desto besser»

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kinderwunsch, können aber nicht einfach so mal schnell Eltern werden wie all die heterosexuellen Paare in Ihrem Umfeld. Ich, selber Mutter von einem zweijährigen Sohn, finde nur schon den Gedanken daran sehr beklemmend. Ich habe das «Glück» heterosexuell zu sein. Ein Einfaches also, Mama zu werden. Logisch, die Natur und das Schicksal haben auch gut mitgemacht. Aber Sie wissen, was ich meine. Ein guter Freund von mir, seit ein paar Wochen zweifacher Papi, hatte es da viel schwieriger. Sein Partner und er sind Dank einer Eizellenspenderin und einer Leihmutter in den USA Väter geworden. Nicht nur, dass das ganze Prozedere viel gekostet hat (Geld und Emotionen), nein, der jeweils nicht biologische Vater musste das Kind dann auch noch adoptieren. Was ich in drei Sätzen erzähle, dauert in der Realität Jahre. Zu der Leihmutter übrigens hat die Familie ein enges Verhältnis. Für die Kinder ist sie die «Bauchmami». Die Papas würden sich wünschen, dass das «Bauchmami» auch offiziell und amtlich ein Elternteil sein dürfte.