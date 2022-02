Hier gehts ja aber auch um konkrete Konsequenzen: Der Zwölfjährige kann nicht mit der Mutter ins Ausland, weil er für den Grenzübertritt geimpft sein müsste. Der Vater verweigert die Impfung.

Wenn in diesem Fall kein Dialog möglich ist, zieht die Mutter wohl einfach den Kürzeren. Ich habe in meinem Umfeld Folgendes erlebt: eine Bekannte fuhr mit ihrem Göttibuben Zug, seine Mutter ist totale Masken-Gegnerin, der Bub sagte, er trage keine Maske. Meine Bekannte sagte schliesslich: «Wenn deine Mama das so macht, ist das in Ordnung. Wenn du mit mir Zug fährst, hätte ich aber gern, dass du eine Maske trägst, da ich die Verantwortung nicht übernehmen möchte, wenn wir in eine Kontrolle kommen. Wenn das für dich nicht geht, müssen wir unsere Ausflüge verschieben, bis es keine Maskenpflicht mehr gibt.» Das finde ich eine sehr respektvolle Reaktion.