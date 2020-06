Erst wenn das Kind einen Leidensdruck zeige und wirklich in die andere Geschlechtsrolle wechseln möchte, sollen Eltern auch das Umfeld informieren. Pauli: «Es ist aber auch sehr gut möglich, dass es nur eine Phase ist. Gendervarianz, also nicht geschlechtstypisches Verhalten oder auch das Gefühl der Unzufriedenheit mit der Geschlechtsrolle, kann in jedem Alter und in unterschiedlicher Intensität auftauchen – es muss nicht immer von Dauer sein.»