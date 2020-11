Rapperin Cardi B. von Tochter erwischt

Was macht man, wenn das Kind in eine sexy Situation reinplatzt?

Superstar Cardi B. teilt gern supersexy Bilder und Videos mit ihren gut 78 Millionen Instagram-Followern. Dass sie diese als Mami nicht mehr so ungestört aufnehmen kann, scheint die US-Rapperin bisher nicht auf dem Schirm gehabt zu haben. Bis Töchterchen Kulture in die frivole Session reinplatzte. Wie soll man in so einer Situation reagieren?