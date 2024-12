Wie sehr schadet die Zuckerflut an Weihnachten den Kindern?

Süssigkeiten unterm Weihnachtsbaum, ja oder nein? Diese Frage beschäftigt Familien. Manche Eltern bitten Verwandte, den Kindern nichts Süsses zu schenken, weil Zuckerzeug in dieser Zeit eh omnipräsent ist. Andere sehen es nicht so streng. Fakt ist, dass viele Kinder an Weihnachten eine Menge an Schokolade und Kekse verdrücken, die sie sich nicht gewöhnt sind. Wie beeinflusst das den Umgang mit Süssigkeiten und hat es unmittelbare Folgen für die Kinder?