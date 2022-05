Dieses Detail muss unser Minirock haben

Auffallen um jeden Preis?

Garantiert! Abgesehen von der bunten Farbpalette, in der der Satin-Rock erhältlich ist, ist auch die Schleppe ein wahrer Eyecatcher. Damit ziehen wir gewiss alle Blicke auf uns. Der A-Linienrock aus schwerem Seidensatin mündet in einer bodenlangen Schleppe, die unserem Outfit das gewisse Etwas verleiht. Ganz wichtig: Die Schleppe lebt durch Bewegung und kommt darum am besten im Gehen oder Tanzen zur Geltung. Also wenn wir damit durch die Stadt flanieren oder an einer Party die Nacht zum Tag machen. Damit unser Outfit damit nicht zu edel wirkt, kombinieren wir den Jupe wie Chiara Ferragni und Gilda Ambrosio zu einer lässigen Biker-Lederjacke. Allerdings müssen wir wie bei jedem Designerstück tief in die Tasche greifen: Ganze 1650 Franken verlangt das Luxuslabel für seinen Seidentraum. Ein Glück, dass es bereits Alternativen gibt, denn wo ein Trend ist, ist bekanntlich auch ein Weg … oder anders gesagt: Es gibt mittlerweile günstigere Alternativen, die unseren Brauttraum wahr werden lassen.

Hier shoppen wir den Trend nach: