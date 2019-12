Selten wirken mehrere «langsame» Planeten gleichzeitig positiv, aber 2020 wird ein solches Jahr. Ich drücke Ihnen den Daumen, dass Sie in Ihren Beziehungen alten Ballast abwerfen und solide Beziehungen fortsetzen. Jupiter bringt nach Störfeuern 2019 nun Glück und Erfolg. Bei Ihnen stehen also alle Ampeln auf Grün! Die erste Dekade erlebt durch Uranus eine erfreuliche Wende: Paare beginnen einen neuen Lebensabschnitt, und Singles sind im Flirtmodus. Ihre besten Perioden: Anfang Jahr, Mai bis Juni, Oktober und November. Die zweite Dekade ist romantisch und verträumt. Sie fühlen sich von feingeistigen Menschen stark angezogen. Die dritte Dekade trifft voll ins Schwarze: Ungewöhnliche Begegnungen bringen mehr Abwechslung in Ihr Leben. Sie selbst sind wie ein Fels in der Brandung. Kurz: ein Jahr mit starkem Rückenwind für alle.