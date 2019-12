Die gute Nachricht: Die erste Dekade erlebt den positiven Uranus-Zyklus mit neuen Möglichkeiten. Beste Phasen: Februar, zweite März- und zweite April-Hälfte, Oktober und zweite November-Hälfte. Vorsicht bei Budgetfragen in der ersten Januar-Hälfte, ebenso Mitte April und im September! Die zweite Dekade verdankt Neptun Erfolge, speziell in der zweiten Januar-Hälfte, im März, in der ersten MaiHälfte, Mitte Oktober und November. Allerdings sollten Sie von Mitte Januar bis Ende Februar und von Anfang August bis Anfang Oktober nicht allein über Anschaffungen entscheiden. Schwere Geschütze fahren die Planeten für die dritte Dekade auf: Saturn in Opposition deutet auf Spannungen (mit dem Chef?). Mit kluger Taktik bügeln Sie Fehler aus, und zwar von Mitte März bis Mitte April, im Mai, in der zweiten Juli-Hälfte, der ersten September-Woche und der zweiten November-Hälfte. Kritischer: zweite Januar- und zweite April-Hälfte, erste August-Woche, letzte September-Woche und erste November-Hälfte. Auf die vom 13. bis 16. Juli Geborenen kommen grössere Umwälzungen zu. Ein neues Lebenskapitel?