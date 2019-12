Nach dem Jupiter-Jahr 2019 und schönen Fortschritten wird 2020 ruhiger. Positiv: Die Dissonanzen im Steinbock sind für Sie meist neutral. Dazu kommt: Sie sind in der zweiten Jahreshälfte voll Tatendrang. Mars im Widder schiebt Ihre Karriere an, Ihr Enthu si as mus reisst andere mit. Auslandsprojekte gelingen, und Sie überwinden alle Hindernisse. August-Löwen haben in der zweiten Juli-Hälfte, den ersten drei August-Wochen, von Mitte September bis Mitte Oktober und im Dezember die Nase vorn. Exzellent für Verhandlungen oder Weiterbildung werden auch die Perioden von Mitte Januar bis Mitte Februar, April und Mitte Mai bis Mitte Juni. Etwas schwieriger sind die erste Mai-Hälfte und der November. Juli-Löwen werden weniger verwöhnt: Unerwartete Ereignisse deuten auf eine Wende im Leben. Entscheide Ihrer Vor gesetzten oder ein Umzug sind gewöhnungs bedürftig. Sand im Getriebe gibts in der zweiten Januar- und zweiten April-Hälfte, im Oktober und Mitte November. Die günstigen Perioden (dank guten Kontakten und klugen Schachzügen): erste Januar-Hälfte, Mitte März bis Mitte April, zweite Mai-Hälfte, Juli, September, letzte November-, erste Dezember-Woche.