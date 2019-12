2020 ist überwiegend günstig, Sie sind fit und auch seelisch ausgeglichen: Im Januar und in der ersten Februar-Hälfte sind Sie kaum zu bremsen. Auch im April (Mars in Ihrem Sternzeichen) schieben Extra-Energien an, Sie ziehen gute Vorsätze entschlossen durch. Sport oder eine gesündere Lebensweise stärkt Ihr Immunsystem, Sie strahlen Kraft und Ruhe aus. Mars stimuliert neue Kräfte, nach einer turbulenten Phase in der ersten Mai-Hälfte gehts wieder bergauf. Und von Anfang Juli bis Jahresende sind Sie kaum zu bremsen. So sind Juli und August ideal für Abenteuerferien oder eine Velotour. Ebenfalls günstige Perioden sind der September, die drei ersten November-Wochen und der Dezember. Nur in der ersten Mai-Hälfte und im November schiessen Sie übers Ziel hinaus und überschätzen Ihre Kräfte.