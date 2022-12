So wird 2023 für das Sternzeichen Fische

1.Dekade: Nach einem hektischen Januar bessern sich die Lage und Ihre Stimmung in der letzten Januar- und ersten Februarwoche und zwischen Mitte Februar und Mitte März. Sie sind gut in Schuss, optimistisch, geniessen das Leben. Ab Mitte März wandert Saturn in Ihre Dekade (bis Jahresende). Sie müssen alte Strukturen überdenken oder chronische Probleme, auch gesundheitliche, lösen. Dafür haben Sie Ende April und den ganzen Mai hindurch gute Karten. Umso mehr, als Jupiter von Mitte Mai bis Anfang Juli positiv wirkt und Unterstützung verspricht. Sie überwinden alle Hürden, sind selbstsicher und seelisch ausgeglichen. Auch im Juli gibts Rückenwind, Sie fühlen sich prächtig, sind vital und unternehmungslustig. Ideal für sportliche Aktivitäten, gesündere Ernährung, Disziplinen wie Tai Chi, Yoga usw. In der ersten und letzten Augustwoche werden Sie an Ihre Pflichten erinnert, müssen gewisse Kompromisse akzeptieren oder chronische Beschwerden rufen sich in Erinnerung. Im Oktober fühlen Sie sich wieder optimal im Kreise Ihrer Liebsten, im November stärkt Ihnen wieder Jupiter den Rücken. Das Jahr endet besser als es begonnen hatte. Physisch in glänzender Verfassung sind Sie im April und im Oktober, dank des stimulierenden Mars. Beste Perioden: Letzte Januar- und erste Februarwoche, Mitte Februar bis Mitte März, April, erste Maihälfte, Juni, erste Julihälfte, Oktober. Kritische Phasen: erste drei Januarwochen, zweite Julihälfte, erste und letzte Augustwoche.