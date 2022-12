3. Dekade: Sommer im Zeichen eines Neustarts? Von Anfang Juni bis Jahresende erwarten Sie unerwartete Begegnungen mit exzellenten Perspektiven. Oft eine Folge eines neuen Umfelds. Auch Pluto wirkt weiter positiv, er signalisiert einen tief gehenden Wandlungsprozess. Ein neuer Freundeskreis und Ihre vorteilhafte Wandlung, zum Beispiel mit neuem Look, sind ein gutes Omen für Ihre Zukunft. Sie sind offen für schicksalhafte Begegnungen und sehen vieles in einem neuen Licht – vielleicht auch den eigenen Partner, die Partnerin. Die besten Perioden geniessen Sie in der ersten Januarwoche, der ersten Aprilhälfte, im Mai, in der ersten Junihälfte, im Juli, in der ersten Augusthälfte, im September (!) und in der ersten Novemberhälfte. Die Schattenseite: Neptun in Opposition kann manchmal gewisse Illusionen anzeigen, Sie sehen vieles (und viele) unter einem zu rosigen Licht. Ausserdem sollten Sie sich möglichst aus Klatsch und Intrigen heraushalten und als typische Jungfrau realistisch denken! Mit kritischen Phasen müssen Sie im März rechnen, in der zweiten Junihälfte, der zweiten Augusthälfte sowie in der ersten Oktoberwoche.