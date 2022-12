1. Dekade: Für die erste Dekade gilt: volle Fahrt voraus bis Mitte Februar! Mars und Jupiter symbolisieren erstaunliche Vitalität, oft eine echte Glückssträhne. Nicht nur materieller Gewinn beruhigt, auch körperlich fühlen Sie sich bestens. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper! Sportliche Aktivitäten, von Chi Gong bis Ping-Pong, Wandern, Pilates usw. machen Sie stärker und ausgeglichener. Etwas schwieriger werden der Mai und die erste Juniwoche. Mars verleitet zu unüberlegten Gesten im Sport, Verkehr oder auch Haushalt. Ab Mitte Mai wandert Jupiter in den Stier, was meist mit Komplikationen und Sorgen verbunden ist. Später auch wieder im November und Dezember. Die Dissonanz Jupiter-Mars ist ausserdem typisch für Exzesse (Kalorien-Rekorde!). Vermeiden Sie leichtsinnige Gesten, überschätzen Sie nicht Ihre Möglichkeiten. Besser aber läuft es im Januar, Februar, der letzten Märzwoche, in der zweiten Junihälfte, der zweiten Julihälfte, Ende August / Anfang September, Mitte September bis Mitte Oktober, in der zweiten Novemberhälfte und in der ersten Dezemberwoche. Und noch eine gute Nachricht: In den ersten drei Juniwochen beschützt Venus Ihre Gefühle, verleiht einen unwiderstehlichen Charme. Oder musische Erfolge. Kunsthandwerk oder ein Chor sind ein echtes Plus in Ihrem Leben. Sie sind ausgeglichen, in Harmonie mit sich und Ihrer Umgebung. Im Juli eröffnen sich neue Horizonte durch Reisen und Weiterbildungen. Im September sowie in der letzten November- und ersten Dezemberwoche haben Sie neue Energien und festen Boden unter den Füssen.