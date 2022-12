3. Dekade: Auch Sie dürfen sich freuen. Saturn verspricht eine Konsolidation, Sie stellen langfristig die Weichen für Ihre Zukunft, ziehen gute Vorsätze vom Jahresanfang durch. Körperlich verspricht das Jahr oft Besserung bei chronischen Beschwerden, und psychisch ruht man besser in sich, sieht die Dinge sehr philosophisch. Im April und der ersten Maihälfte wirkt Jupiter positiv. Das ist oft ein gutes Omen, um im Falle einer Krankheit den richtigen Therapeuten zu finden oder wirkungsvolle Medikamente zu lancieren. Energie-Planet Mars kann Sie im März zu voreiligen Reaktionen verleiten, aber von Mitte Juni bis Mitte Juli, in der ersten Oktoberhälfte und der zweiten Dezemberhälfte sind Sie kaum zu bremsen. Einziger Schatten: Speziell nach dem 15. Geborene sind durch den dissonanten Neptun zeitweise in unklaren Situationen. So warten Enttäuschungen Mitte Februar (10. bis 18.), in der zweiten Augusthälfte und in der ersten Novemberhälfte. Ihre besten Phasen geniessen Sie im Januar, von Mitte Februar bis Mitte März, im April und in der ersten Maihälfte (traumhaft durch Jupiter!), von Mitte Juni bis Mitte Juli, in der ersten Augusthälfte, von Mitte September bis Mitte Oktober, in der letzten Novemberwoche und im Dezember.