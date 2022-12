1. Dekade: Mitte Mai bis Anfang Juli und dann wieder im November und Dezember bringt Jupiter Glück. Allerdings auf Umwegen. Er steht oft für Fortschritte über Verbündete. Weitere Trumpfkarten hält die erste Dekade ab März in der Hand – das ganze Jahr hindurch. Gute Kontakte und Ratschläge könnten im Juni, in der zweiten Oktoberhälfte und der zweiten Dezemberhälfte erfolgreiche Investitionen oder einen Aufstieg signalisieren. Regeln Sie aber juristische Dinge im Vorfeld. In einigen Fällen freuen Sie sich über eine verdiente Anerkennung oder Auszeichnung. Beste Perioden: Mitte Februar bis Mitte März, April, Mitte Mai (11. bis 21.), letzte Juniwoche (!), letzte Augustwoche, zweite Oktoberhälfte und zweite Dezemberhälfte. Leichter Gegenwind: Ende Mai / Anfang Juni, und in der letzten Juliwoche.