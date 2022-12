3. Dekade: Echte Chancen für eine Stabilisierung in der Familie oder der Partnerschaft bieten sich im Januar und Februar. Sie können frühere Probleme lösen, Beziehungen werden tiefer und fester. Danach kündigt sich ein Super-Frühling an. Im März, April und der ersten Maihälfte kann ein Liebes-Hoch Ihre Zukunft positiv verändern. Das ist ideal für neue Partnerschaften oder einen Neustart in bestehenden Bindungen. Der Juli und die erste Augusthälfte fühlen sich an wie ein Summer of Love. Leidenschaft und sinnliche Highlights gibts auch Mitte September bis Mitte Oktober. Das Jahr klingt romantisch aus. Geburtstage vom Ende des Zeichens (nach dem 19. geboren) können eine grössere Umstellung, die sich seit 2022 abzeichnet und bis Ende 2023 wirksam ist, ebenfalls besser integrieren. Vielleicht passen Sie sich einer neuen Situation besser an als erwartet? Highlights: Januar, Februar, März, April, erste Maihälfte, Juli, erste Augusthälfte, Mitte September bis Mitte Oktober, Mitte November bis Mitte Dezember.