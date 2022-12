2. Dekade: Erfreuliche Begegnungen, Spass mit Freunden und Ihren Liebsten (eventuell auf Reisen?) erwarten Sie in der zweiten Januarhälfte. Im Februar reissen Sie Ihre Umgebung mit, sind in Superform. Und von Mitte Februar bis Anfang April verwöhnt Sie Jupiter: Flirtalarm für Singles, leidenschaftliche und sinnliche Highlights bei Paaren. Exzellent wird auch der Juni, dann schieben berufliche und private Kontakte Sie an, zudem dürfen Sie sich auf unvergessliche Momente im September und in der zweiten Novemberhälfte freuen. Schwierige Phasen erwarten Sie in der letzten Juliwoche und ersten Augusthälfte (Missverständnisse, Probleme auf Reisen). In der ersten Dezemberhälfte sollten Sie weniger impulsiv sein, Sie wollen bei Diskussionen das letzte Wort haben.