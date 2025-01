Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Stier

Fitness & Gesundheit

Erste Dekade: In der zweiten Februarhälfte verspüren Sie eine grosse Vitalität. Auch von Mitte Juni bis Mitte Juli, in der letzten Septemberwoche und Anfang Oktober sind Sie super in Form. Zum Jahresende hin blühen Sie richtig auf und fühlen sich energiegeladen. Weniger rund läufts Anfang April, im Mai und von Mitte Juli bis Mitte August. Vermeiden Sie in diesen Phasen leichtsinnige Aktionen!