Dritte Dekade: Löwen, die am Ende des Zeichens geboren wurden, sind in den ersten Wochen des Jahres möglicherweise mit Veränderungen konfrontiert. Ab April wird vieles leichter. Nach kurzen Turbulenzen Anfang Juni zeigt der Trend klar nach oben. In der zweiten Jahreshälfte warten gleich mehrere Höhepunkte: im August, in der ersten Septemberhälfte sowie im November und im Dezember. Besonders das letzte Trimester verläuft hervorragend – inklusive bester Voraussetzungen für körperliches und seelisches Wohlbefinden.