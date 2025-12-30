Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (23. 7. – 1. 8.): Bei den Löwen herrscht Aufbruchstimmung! 2026 könnte ein Jahr der Neuorientierung werden. Einsame Herzen finden Liebe, während Paare gemeinsam ein frisches Kapitel beginnen. Im Frühjahr lassen sich langfristige Pläne besonders gut verwirklichen. Juli und August sind prädestiniert für wichtige Ereignisse. Das ganze Jahr hindurch inspirieren zudem Pluto, Neptun und Uranus zu aussergewöhnlichen Freundschaften. Ein exzellentes Jahr – mit nur leichten Abstrichen Anfang April und im Oktober.
Zweite Dekade (2. 8. – 12. 8.): Durchhalten! Nach einem unspektakulären Auftakt ins Jahr und kleineren Enttäuschungen im Februar zeigt sich 2026 endlich von seiner besten Seite: Von März bis Mai sorgt Saturn für tiefe Gefühle. Im August startet eine Glücksserie, die dank Jupiter bis Mitte Oktober anhält. Schwieriger sind die zweite Oktoberhälfte und die zweite Dezemberhälfte.
Dritte Dekade (13. 8. – 23. 8.): In der ersten Jahreshälfte überwiegen neutrale Einflüsse. Dennoch sind im Frühling positive Abschnitte zu erwarten. Im zweiten Halbjahr läuft deutlich mehr! Speziell die letzten drei Monate versprechen ein Liebeshoch und viel Spass im Freundeskreis. Bereits im Sommer schwelgt die dritte Dekade im Glück, denn Venus und Jupiter spannen als veritables Segens-Duo zusammen.
Geld und Beruf
Erste Dekade: Für viele Juli-Löwen wird 2026 eines der besten Jahre ihres Lebens – trotz kleiner Turbulenzen. Von Mitte Februar bis Mitte Mai bringt Saturn Sicherheit und Anerkennung. Die zweite Maihälfte eignet sich ausgezeichnet für Verträge oder Neuanschaffungen. Die besten Monate werden Juli und August – dank Jupiter ist ein Volltreffer möglich! Auch Neptun und Uranus wirken vom Frühjahr bis zum Jahresende positiv.
Zweite Dekade: Eventuell tauchen in den ersten Wochen des Jahres kleinere Schwierigkeiten auf, etwa Absagen oder Verzögerungen. Ab April beginnt eine Serie positiver Phasen. In der zweiten Maihälfte, im Juni und im Juli sind langfristige Erfolge realisierbar. Die besten Monate sind August und September! Und nach etwas Gegenwind im Oktober und November beendet die zweite Dekade das Jahr auf Glückskurs.
Dritte Dekade: Spannungen, Unerwartetes, Restriktionen: Die ersten Wochen des Jahres werden zur Geduldsprobe. Im April bessern sich die Einflüsse, und die dritte Dekade darf sich auf einen exzellenten August freuen. Positiv werden auch die zweite Septemberhälfte, der Oktober und der Dezember.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Ein Wendepunkt steht an! Dank einer seltenen Konstellation erlebt die erste Dekade das Jahr über einen positiven Wandlungsprozess mit sehr guten gesundheitlichen Perspektiven. Beste Perioden: März, zweite Aprilhälfte, Ende Juni, Juli, August und Anfang Dezember.
Zweite Dekade: Jupiter, Saturn und Mars spielen ihre Trümpfe aus: Von Mitte Februar bis Mitte Mai gelingt es dank Saturn leichter als sonst, gute Vorsätze umzusetzen. Im April und Mai verleiht Mars viel Energie, und im August stärkt Jupiter Körper und Seele. Im Februar, in der ersten Junihälfte und in der ersten Novemberhälfte sollte man jedoch im Sport und im Strassenverkehr keine Risiken eingehen.
Dritte Dekade: Löwen, die am Ende des Zeichens geboren wurden, sind in den ersten Wochen des Jahres möglicherweise mit Veränderungen konfrontiert. Ab April wird vieles leichter. Nach kurzen Turbulenzen Anfang Juni zeigt der Trend klar nach oben. In der zweiten Jahreshälfte warten gleich mehrere Höhepunkte: im August, in der ersten Septemberhälfte sowie im November und im Dezember. Besonders das letzte Trimester verläuft hervorragend – inklusive bester Voraussetzungen für körperliches und seelisches Wohlbefinden.