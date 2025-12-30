Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (22. 12. – 31. 12.): Eine objektive Bestandesaufnahme steht an. Zwar beginnt das Jahr bezaubernd, aber von März bis Mitte Mai könnte das Thema Loslassen im Raum stehen. Oder man muss den Blick aufs Wesentliche richten. In der ersten Julihälfte amüsiert sich die erste Dekade blendend, ebenso im September und Oktober, wenn Venus unvergessliche Momente verspricht. Das Jahr endet in einem Feuerwerk der Gefühle! Vor dem 26. Geborene laufen das ganze Jahr Gefahr, den Durchblick zu verlieren.
Zweite Dekade (1. 1. – 10. 1.): Bis Ende April signalisiert Jupiter Glück mit oder durch den Partner oder die Partnerin. Für Singles bedeutet dies aussergewöhnliche Begegnungen und Flirts. Danach stellt sich Saturn der zweiten Dekade in den Weg und fordert Liebende heraus, chronischen Problemen auf den Grund zu gehen. Von Mai bis September sind Kommunikation, Geduld und Kompromissbereitschaft gefragt. Die letzten drei Monate des Jahres machen alles wieder wett.
Dritte Dekade (11. 1. – 20. 1.): Die dritte Dekade hält noch bessere Karten bereit als die ersten zwei: Saturn festigt Beziehungen bis Mitte April, Uranus sorgt für positive Veränderungen, sogar für einen fulminanten Neustart? Dazu kommt im Mai und Juni der positive Jupiter, der grosse Träume erfüllt. Ab Juli wirds ruhiger – mit vereinzelten Höhepunkten in der ersten Augusthälfte, im September und der ersten Dezemberhälfte.
Geld und Beruf
Erste Dekade: 2026 beginnt vielversprechend. Aber besonders alle vor dem 26. Geborenen sollten sich Entscheidungen zweimal überlegen, ihre Objektivität könnte eingeschränkt sein. Die erste Dekade hat ein abwechslungsreiches Jahr vor sich. Die besten Phasen sind Anfang Januar, in der zweiten Februarhälfte, Ende März, im Mai, in der zweiten Augusthälfte, im Oktober und im November.
Zweite Dekade: Bis Anfang Mai stehen die Zeichen dank starken Partnerschaften ausgezeichnet. Jupiter begünstigt Gründungsvorhaben und Investitionen. Danach bremst Saturn – von Mitte Mai bis Ende September. Ab Oktober läufts besser, und November sowie die erste Dezemberhälfte eignen sich ideal für Verträge oder Fortbildungen.
Dritte Dekade: Ein herausragendes Jahr wartet auf die dritte Dekade. Die besten Einflüsse herrschen in der zweiten Januarhälfte, in den Monaten April, Mai, Juni und September sowie von Mitte November bis Dezember. Einzig in der zweiten Aprilhälfte, im Juli, August und Anfang November könnten Herausforderungen anstehen.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Ausgeglichenheit prägt den Jahresanfang, und in der ersten Märzhälfte weisen die Zeichen dank Mars auf Bestform! Doch Saturn macht im frühen Lenz anfällig für chronische Beschwerden. Im Mai ist die erste Dekade wieder auf Kurs und schafft es, gute Vorsätze umzusetzen. Günstig werden auch die letzte Augustwoche, der Abschnitt zwischen Mitte September und Ende Oktober sowie der Dezember. Vor dem 26. Geborene haben das ganze Jahr unter einem dissonanten Neptun zu leiden, was sie für Infektionen anfälliger macht.
Zweite Dekade: Durchstarten heisst es für die zweite Dekade! Die ersten zwei Januarwochen werden dynamisch und bewegt. Jupiter wirkt bis Ende April stimulierend. Aber ab Mai könnte Saturn chronische Beschwerden fördern. Besser wirds für die zweite Dekade wieder Anfang September und im November.
Dritte Dekade: Auch die dritte Dekade beginnt das Jahr auf der Überholspur. Saturn wirkt positiv und hilft dabei, gesunde Gewohnheiten einzuhalten. Exzellente Einflüsse herrschen auch in der ersten Aprilhälfte. Eine unerwartete Begegnung sorgt für Motivation. Im Juni und September sowie von Mitte November bis Mitte Dezember sind Höchstleistungen möglich – oft zusammen mit Freunden oder der Familie.