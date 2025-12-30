Fitness und Gesundheit

Erste Dekade: Ausgeglichenheit prägt den Jahresanfang, und in der ersten Märzhälfte weisen die Zeichen dank Mars auf Bestform! Doch Saturn macht im frühen Lenz anfällig für chronische Beschwerden. Im Mai ist die erste Dekade wieder auf Kurs und schafft es, gute Vorsätze umzusetzen. Günstig werden auch die letzte Augustwoche, der Abschnitt zwischen Mitte September und Ende Oktober sowie der Dezember. Vor dem 26. Geborene haben das ganze Jahr unter einem dissonanten Neptun zu leiden, was sie für Infektionen anfälliger macht.