Liebe und Freundschaft
Erste Dekade (21. 3. – 30. 3.): Liebe, Versöhnung, Heirat oder Familiengründung? Das Jahr ist geprägt von bedeutsamen Begegnungen und lebensverändernden Ereignissen. Für die erste Dekade stehen besonders im Juli und August alle Zeichen auf Glück! Lediglich zwischen Mitte Mai und Mitte Juni könnten familiäre Probleme auftauchen.
Zweite Dekade (31. 3. – 9. 4.): Die zweite Dekade startet gebremst durch Missverständnisse und Verzögerungen ins neue Jahr. Jupiter ist bis April schlecht gelaunt. Dafür beginnt im Mai eine Glücksserie. Nach einem kleinen Dämpfer im Juni kommt es von August bis Oktober zu wahren Sternstunden der Liebe und Freundschaft. Ebenfalls interessant wird das Jahresende: Spannende Kontakte machen Lust auf mehr.
Dritte Dekade (10. 4. – 20. 4.): Für die dritte Dekade beginnt das Jahr zäh. Die Durststrecke hält aber nicht lange an: Schon im Februar wendet sich vieles zum Guten. Leidenschaftliche Phasen sind in der zweiten Märzhälfte und im Mai zu erwarten. Allerdings könnten Probleme vom Sommer 2025 ein Nachspiel haben. Unvergesslich schöne Augenblicke bieten Juli und September. Die beste Phase aber folgt von Oktober bis Jahresende, wenn Jupiter im Löwen Wunschträume erfüllt.
Geld und Beruf
Erste Dekade: Alle Ampeln stehen auf Grün! Finanziell und beruflich wird 2026 eines der besten Jahre seit Langem. Unerwartete Kontakte in der zweiten Januarhälfte legen den Grundstein für späteren Erfolg. Saturn und Neptun verleihen das ganze Jahr über Ausdauer, kreative Ideen und ein gutes Händchen für kluge Entscheidungen – besonders im April, Juli, August, September, November und Dezember. Jupiter sorgt zusätzlich im Juli und August für echte Höhenflüge: Eine Erbschaft oder das Ende eines finanziellen Engpasses könnten bevorstehen.
Zweite Dekade: Juristische Probleme oder Ärger mit den Behörden belasten die zweite Dekade bis ins Frühjahr. Juni und Juli sind geprägt von häuslich-familiären Komplikationen. Jupiter im Löwen verspricht jedoch eine Erfolgsserie ab August: Beförderung, Erbschaft, Gründung oder Investorenglück. Ende August sowie von Mitte September bis Mitte Oktober ist sogar ein echter Jackpot möglich!
Dritte Dekade: Nach einem holprigen Start ins Jahr agiert die dritte Dekade ab Februar clever und knüpft gute Kontakte. Wer sich nicht zu unüberlegten Schritten verleiten lässt, übersteht auch die Turbulenzen im Mai und Juni. Mit der Sommersonne verziehen sich alle Wolken, und in der zweiten Jahreshälfte warten vielversprechende Konstellationen – ganz besonders im November und Dezember.
Fitness und Gesundheit
Erste Dekade: Körperliche Fitness und seelische Harmonie begleiten die erste Dekade durchs Jahr. Von März bis Mai sorgt Saturn für Ausdauer. In der zweiten Aprilhälfte zeigen sich bei chronischen Beschwerden Verbesserungen. Der Sommer bietet Chancen für neue Hobbys und Heilung. Nur im August sollte man sich nicht von Mars zu riskantem Verhalten verleiten lassen. Ab Herbst sind kaum noch negative Einflüsse zu erwarten.
Zweite Dekade: Der Start ins Jahr wird turbulent, die negativen Phasen beschränken sich jedoch auf den Januar und die zweite Augusthälfte. Ansonsten hat die zweite Dekade 2026 gute Aussichten: Ein erstes Hoch zeigt sich im Juli, von Mitte August bis Anfang Oktober signalisiert Jupiter gute Heilungschancen. Von Mitte Oktober bis Mitte November stärkt Mars das Immunsystem.
Dritte Dekade: Die drei letzten Monate bieten exzellente Voraussetzungen für körperliches und seelisches Wohlbefinden. Der November verdient gar das Prädikat Traummonat! Weitere sehr gute Phasen: Februar, März, Juli und August. Mitte Januar, im Mai und September sollte man die eigenen Kräfte nicht überschätzen.