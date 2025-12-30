Dritte Dekade (10. 4. – 20. 4.): Für die dritte Dekade beginnt das Jahr zäh. Die Durststrecke hält aber nicht lange an: Schon im Februar wendet sich vieles zum Guten. Leidenschaftliche Phasen sind in der zweiten Märzhälfte und im Mai zu erwarten. Allerdings könnten Probleme vom Sommer 2025 ein Nachspiel haben. Unvergesslich schöne Augenblicke bieten Juli und September. Die beste Phase aber folgt von Oktober bis Jahresende, wenn Jupiter im Löwen Wunschträume erfüllt.