Nach dem Unglück rufen Fremde aus der ganzen Schweiz die Behörden an, wollen Kinder aufnehmen. Lisi Lischer erinnert sich: «Wir wussten, dass man uns verteilen wollte, das hatte man uns so gesagt. Jedes von uns fünf Geschwistern wäre an einen anderen Ort gekommen – der Gedanke machte uns grusig Angst.» In ihrer Not, so erzählt Lisi, sagten sie dem jungen Knecht, den die Eltern in der Käserei beschäftigt hatten, er solle alle fünf im Heizungskeller einschliessen, wenn die Behörden kämen, um sie abzuholen. Sie würden dort mucksmäuschenstill ausharren. Der Dorfpfarrer und die Bauern im Ort setzen sich dafür ein, dass die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Der überlebende Bräutigam übernimmt die Vormundschaft der meisten 14 Waisen.