Urs (60) & Sandra Stucki (47)

Beruf: Er Webpublisher, sie Pflegefachfrau HF – aktuell Studentin in hawaiianischer Kultur.

Leben in Zahlen: Da wir mit unseren Studentenvisa in den USA nicht arbeiten dürfen, haben wir hier kein Einkommen. Wir wohnen in einer Dreizimmerwohnung in einem Aussenquartier von Lihue, dem Hauptort der Insel Kauai. Hier kostet das Kilo Sauerteigbrot 12 Franken, ein Coiffeurbesuch 60 Franken.

Seit 1. August 2023 lebt das Paar in seiner neuen Heimat Hawaii. Seit Hurrikan Iniki 1992 auf Kauai wütete, vermehrt sich das Federvieh, das u. a. aus illegalen Kampfhahn-Zuchten stammt, unkontrolliert, und die Insel trägt den Beinamen Rooster Island. Doch nicht nur lärmende Hähne trüben das Bild vom Inselparadies.