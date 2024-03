007 auf Abwegen im Nationalpark: Pierce Brosnan bekennt sich schuldig

In dem Gebiet können Thermalphänomene wie heisse Quellen, Geysire oder Travertinterrassen besichtigt werden. Schon auf der Website des Parks werden Besucher allerdings eindringlich davor gewarnt, sich nach Einbruch der Dunkelheit in dem Gebiet aufzuhalten, im Wasser zu baden oder ausserhalb der ausgewiesenen Wanderwege zu bewegen. So könne der Boden «nur eine dünne Kruste über kochend heissen Quellen» sein und die Becken säurehaltig genug, «um sich durch Stiefel zu brennen», wie es auf der Website heisst.