«007's Road to a Million»: James-Bond-Show bei Amazon in Planung

Mit der Übernahme der Filmproduktionsfirma MGM hat sich Amazon die Rechte am James-Bond-Franchise gesichert. Beim Streamingdienst Prime Video ist laut eines «Variety»-Berichts nun ein Reality-Format in Planung, das sich um den berühmten Geheimagenten drehen soll. Bei «007's Road to a Million» soll es sich demnach um ein Wettrennen um die Welt handeln.