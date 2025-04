1. Todestag: «Gefragt - Gejagt»-Team erinnert an Klaus Otto Nagorsnik

Klaus Otto Nagorsnik (1955–2024) war zehn Jahre lang als Jäger mit dem Kampfnamen «Der Bibliothekar» in der beliebten ARD–Quizshow «Gefragt – Gejagt» dabei – bis zu seinem plötzlichen Tod am 22. April 2024. Ein Jahr später erinnert das Team der Sendung an den Kult–Jäger und würdigt ihn als Teil der Familie. Kurz nach dem emotionalen ersten Todestag steht dann schon der nächste Termin an: «Gefragt – Gejagt» startet am 23. April mit neuen Ausgaben.