1. Todestag von Matthew Perry: Familie führt sein Vermächtnis weiter

«Friends, Lovers and the Big Terrible Thing»

Welches Ausmass seine Drogenprobleme hatte, machte der beliebte Schauspieler rund ein Jahr vor seinem Tod in seinen im November 2022 erschienenen Memoiren «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» offenherzig publik. Er gab darin unter anderem an, bereits seit seinem 14. Lebensjahr mit massiven Alkoholproblemen gekämpft zu haben, später sei dann fast die gesamte weitere Palette verfügbarer Drogen ins Spiel gekommen.