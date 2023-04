Schwerwiegende Fehler in der Corona-Krise

Das bekam Willem-Alexander während der Corona-Krise zu spüren, was er freilich auch selbst verschuldet hatte: Während die Pandemie weltweit wütete, appellierte der König an sein Volk, zu Hause zu bleiben und sich so zu schützen. Er selbst jettete mit Familie im Regierungsflieger zur Ferienvilla nach Griechenland, während sich Holland im Lockdown befand. Das kam überhaupt nicht gut an, und Willem und Máxima entschuldigten sich in einer Videobotschaft: «Es schmerzt uns, dass wir Ihr Vertrauen missbraucht haben.»