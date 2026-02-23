10. Todestag von Peter Lustig: Der unvergessene «Löwenzahn»-Moderator

Der gebürtige Breslauer war ausgebildeter Rundfunktechniker, auch Elektrotechnik hat er studiert. Das Technikwissen machte ihn für seine spätere Rolle perfekt. Beim US–Radiosender AFN arbeitete Lustig zunächst als Toningenieur, bevor er für seine Eignung vor der TV–Kamera entdeckt wurde. Bei «Löwenzahn» brachte er sich komplett ein: «Die Texte für die »Löwenzahn«–Folgen stammten ja allesamt von ihm», betonte sein Sohn Pavi Momme. Dieser machte in seiner Hommage auch noch einmal darauf aufmerksam, dass Peter Lustig viele Talente besass. So habe er auch sehr gut malen und musizieren können. «Und wir haben gern zusammen gejammt, mit Bongo, Conga und Ukulele. Er besass als Schlagzeuger ein starkes Rhythmusgefühl, spielte in einer Band namens The Murks Brothers.»