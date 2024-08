10. Todestag von Robin Williams: Ein Leben zwischen Tragik und Komödie

Es ist schwierig, das Leben und Wirken von Robin Williams (1951–2014) in wenigen Zeilen zusammenzufassen. Noch schwieriger ist es, wenn es eine andere Person bereits perfekt getan hat. So schrieb der damalige US–Präsident Barack Obama (63) am 11. August 2014, am Tag von Williams' Tod, in einer Pressemitteilung: «Robin Williams war ein Luftwaffensoldat, ein Arzt, ein Flaschengeist, eine Nanny, ein Präsident, ein Professor, ein aufgedrehter Peter Pan und alles zwischendrin. Aber er war einzigartig. Er trat in unser Leben als Ausserirdischer – aber berührte am Ende jeden Aspekt des menschlichen Geistes. Er brachte uns zum Lachen. Er brachte uns zum Weinen. Er gab sein unermessliches Talent jenen, die es am meisten brauchten.»