100 Jahre Disney: Mit 500 Dollar Startkapital zum Unterhaltungskrösus

Es sind die gängigen Klischees des US–amerikanischen Traums: Vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Nobody zum Superstar, aus der Garage ins Rampenlicht. Letztgenannter Fall, so abgedroschen es auch klingen mag, war der tatsächliche Karriereweg der Gebrüder Walt und Roy Disney und deren The Walt Disney Company. Vor genau 100 Jahren, am 16. Oktober 1923 als Rohdiamant aus der Asche gehoben, (Micky–)mauserte sich Disney zum Milliarden–Imperium. Ein Jahrhundert bietet neben zahlreichen unvergessenen Kinoperlen aber auch Raum für Kontroverse.