10.000 Euro Schaden: Maren Gilzer wurde im Urlaub bestohlen

Diebstahl mit Folgen

Denn in der Tasche habe sich ihr Schlüsselbund von zu Hause befunden. «Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich den aus Versehen mitgenommen habe», so Gilzer. Nach der Rückkehr habe das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, alle Schlösser in seinem Haus in Brandenburg austauschen müssen.