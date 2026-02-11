11.2. ist Tag des Notrufs: Das sollte jeder über die 112 wissen

Der Tag des Notrufs am 11. Februar – passend zum Datum 11.2. – rückt eine Telefonnummer in das Bewusstsein, die im Ernstfall über Leben und Tod entscheidet. Obwohl die 112 jedem Kind bekannt ist, herrscht im Moment höchster Anspannung oft Unsicherheit darüber, wie ein Notruf effizient abgesetzt wird und was im Hintergrund passiert. Um im Krisenfall besonnen handeln zu können, ist es wichtig, die zentralen Fakten und Funktionsweisen dieses lebensrettenden Systems zu kennen.