«12 Monkeys» bis «Total Recall»: Hollywoods düstere Zukunftsprognose

«Matrix»

Noch einmal knapp 80 Jahre obendrauf ist ein Alien das geringste Problem der Menschheit. Denn im Jahr 2199 haben die Maschinen das Kommando übernommen und die Weltbevölkerung zu Batterien degradiert. Die Rede ist selbstverständlich vom bahnbrechenden Sci–Fi–Film «Matrix» (1999) mit Keanu Reeves (59) und Laurence Fishburne (63). Darin trägt sich nur die simulierte Welt der Matrix in den 90ern zu. Das echte Leben, wie Hauptfigur Neo (Reeves) schockiert feststellen muss, ist ungleich düsterer. In 175 Jahren steht laut Hollywood also die Frage an: rote oder blaue Pille?