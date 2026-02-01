125. Geburtstag von Clark Gable: Hollywood-Beau mit tragischer Liebe

Eines steht fest: Das Wirken des Schauspielers Clark Gable (1901–1960) wird nie vom Winde verweht werden können. Auch noch an diesem 1. Februar 2026, exakt 125 Jahre nach Gables Geburt und bereits über 65 Jahre nach seinem Tod, gilt er als einer der erinnerungswürdigsten Pioniere des Mediums Film. Es hatte schon seinen Grund, dass Gable früh in seiner Karriere den Spitznamen «King of Hollywood» verliehen bekam. Und dennoch gibt es einige Aspekte im Leben des Hollywood–Beaus, die selbst eingefleischten Cineasten womöglich unbekannt sind. Etwa eine besondere Premiere, ein besonderes Zitat – und eine besonders tragische Liebesgeschichte.