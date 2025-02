125 Jahre FC Bayern München: Tradition, Tore und Titel

«Damals war es ein Fussballverein, und jetzt sind wir ein Weltclub, der in diesem Land, in dieser Stadt tief verwurzelt ist», beschreibt Ehrenpräsident Hoeness (73) diesen Aufstieg in einem Interview mit «t–online». Dem stimmt auch Gustl Starek (80) zu, der ebenfalls am ersten Double der Vereinsgeschichte beteiligt war: «Der FC Bayern ist heute weit mehr als ein Fussballclub – er ist eine Institution, aber hat sich die familiären Werte erhalten, die ihn schon zu meiner Zeit ausgezeichnet haben. Es gibt weltweit kaum einen Club, der eine solch grosse Strahlkraft hat wie der FC Bayern», sagte er dem Mitgliedermagazin «51».