14 Jahre nach dem Serienfinale: «Scrubs»-Stars sind wiedervereint

Auf dem Podium diskutierten sie über eine Neuauflage der Kultserie. «Wir alle würden sehr gern wieder zusammenarbeiten. Aber das kann keine ganze Staffel sein. Es müsste ein Film oder so etwas sein», stellte Faison damals in Aussicht, wie Deadline berichtete. Für eine weitere Staffel seien die Schauspieler in anderen Projekten zu sehr eingebunden. «Wir werden es tun, weil es den Leuten immer noch am Herzen liegt und wir gerne Zeit miteinander verbringen», zeigte sich Lawrence optimistisch.