140 Jahre nicht getragen: Königin Mary glänzt mit besonderem Schmuck

17 Termine in zwei Tagen

Der Staatsbesuch von Königin Mary und König Frederik in Finnland ist auf zwei Tage angesetzt. Am 4. und 5. März stehen ingessamt 17 Programmpunkte auf dem Plan. Zum Abschluss am Mittwoch sollen etwa das Museum of Modern Art und die Aalto–Universität besucht werden. Das Königspaar reiste jedoch schon früher an und unternahm mit dem Präsidentenehepaar am Montag einen Ausflug nach Lappland. Die vier machten eine Skilanglauftour und unternahmen eine Renntierschlittenfahrt.