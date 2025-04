15 Jahre bei «Unter uns»: Was plant Valea Scalabrino zum Jubiläum?

Hätten Sie gedacht, dass Sie so lange bei der Serie bleiben und haben Sie mal ans Aufhören gedacht?

Scalabrino: Ich habe natürlich niemals damit gerechnet, dass ich so lange bleiben werde. Wer rechnet schon damit, dass er oder sie für eine derart lange Zeit an einen anderen Ort gehen wird? Ich war damals noch sehr jung und hatte eigentlich gedacht, dass es maximal zwei bis drei Jahre werden. Ehrlicherweise hatte ich mich zu Beginn auch gar nicht so wohl in Köln gefühlt. Ich denke, dass jeder Mensch Phasen durchlebt, die ihn zweifeln lassen. Ist es noch das, was ich möchte? Wo will ich hin? Solche Gedanken sind sehr wichtig, um einem ganz konkret vor Augen zu führen, was man möchte und was nicht.