Tatsächlich war der Marktstart des iPhone am 29. Juni 2007 in den USA wegweisend für die gesamte Mobilfunk- und IT-Branche. Smartphones in der Tradition des ersten iPhone sind heute aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, von Nairobi bis Bangkok, in der Arktis und auf hoher See. Überall auf der Welt nutzen junge wie alte Menschen die Hosentaschen-Computer, deren Leistung sich über die Jahre zwar vervielfacht, an deren grundsätzlicher Idee sich aber seit dem ersten iPhone wenig verändert hat... So lässt es sich in Würde altern.