15 Jahre nach ihrem Tod: Spannende Fakten über Elizabeth Taylor

Ihr Schmuck wurde für Millionen Dollar versteigert

Schon zu Lebzeiten hatte Elizabeth Taylor eine der teuersten Schmuckkollektionen. Viele ihrer sieben Ehemänner – sie heiratete nach der zweiten Scheidung von Burton noch zweimal – beschenkten die glamouröse Hollywood–Dame mit Diamanten. Nach ihrem Tod wurde ein Grossteil der Stücke in einer gigantischen Schmuckauktion versteigert. Ein Teil der Einnahmen kam ihrer AIDS–Stiftung zugute. Einige der legendären Schmuckstücke tauchen heute an anderen berühmten Frauen auf. Bei der Premiere von «Wuthering Heights» trug etwa Margot Robbie (35) das Taj Mahal Diamant–Collier um den Hals. Das Schmuckstück im Wert von acht Millionen Dollar war ein Geschenk von Richard Burton zu Taylors 40. Geburtstag 1972.