15 Jahre Spotify: Wie der Streaming-Riese zum Jubiläum dasteht

Erwähnenswert ist, dass diese Preiserhöhungen in einem Marktumfeld stattfinden, in dem auch andere grosse Akteure, wie Amazon und Apple, ihre Preise für Musikstreaming–Abos im vergangenen Jahr angehoben haben. Obwohl diese Preissteigerungen teilweise auf erhöhte Lizenzkosten und Inflation zurückzuführen sind, bleiben sie ein riskanter Schachzug in einer Branche, in der die Kundenloyalität häufig durch Preiswettbewerb auf die Probe gestellt wird.