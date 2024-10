15 Millionengewinner: Fakten aus 25 Jahren «Wer wird Millionär?»

Einmal am Drehort in Hürth bei Köln angekommen, geht es für Jauch dann auch ganz schnell. Rund 30 Minuten braucht er vor jeder Sendung in der Maske. In Sachen Outfit bleibt er sich seit Beginn der Show mit elegantem Anzug und Krawatte treu. Rund 1.000 verschiedene Anzug–Modelle hat er in 25 Jahren in den Sendungen getragen.