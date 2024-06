15. Todestag Michael Jackson: Der abgestürzte King of Pop

Ohne ein weiteres Album veröffentlicht zu haben, kündigte Michael Jackson Anfang 2009, im Alter von nur 50 Jahren, überraschend eine Abschiedskonzertreihe mit dem sprechenden Titel «This Is It» an. Nachdem für den Show–Marathon in der Londoner O₂ Arena zunächst nur zehn Konzerte angesetzt waren, wurden aufgrund der enormen Nachfrage alarmierter Fans schrittweise 40 weitere Termine hinzugefügt, die vom Juli 2009 bis zum März 2010 absolviert werden sollten. Da Michael Jackson am 25. Juni 2009, 18 Tage vor dem geplanten Tournee–Start, an einer akuten Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol verstarb, sollte jedoch keiner dieser denkwürdigen Auftritte stattfinden.