15. «TV total Wok WM»: ProSieben holt sich Primetime-Sieg

Nach der Neuauflage im Herbst 2022 ging die «TV total Wok WM» am vergangenen Samstagabend (11. November) erneut an den Start. Im Einer–WOK holte sich «Wok WM»–Urgestein Joey Kelly (50) in Winterberg den Sieg und verteidigte damit seinen Titel. Auf Platz zwei landete Ex–Rennrodler Armin Zöggeler (49), auf Platz drei Influencerin Sophia Thiel (28).