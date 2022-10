150 Joints am Tag? Snoop Doggs Angestellte packt aus

Dass Snoop Dogg professionelle Joint-Roller angestellt hat, hat er bereits 2019 in der Radioshow von Howard Stern (68) verraten. Sein Angestellter würde nicht nur den perfekten Joint rollen, er wisse sogar, wann der Rapper und seine Freunde einen weiteren Zug nehmen wollen. Das Timing seines Rollers sei «tadellos». Zusätzlich zu seinem Gehalt darf der Mitarbeiter laut Snoop Dogg so viel Gras rauchen, wie er will.