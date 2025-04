17. Hochzeitstag: Tina Knowles gratuliert Beyoncé und Jay-Z mit Video

Die drei Kinder stehen an erster Stelle

Beyoncé und Jay–Z heirateten am 4. April 2008 nach acht Jahren Beziehung. Sie haben drei Kinder: Tochter Blue Ivy (13) kam 2012 zur Welt, 2017 folgten die Zwillinge Rumi und Sir (7). Erst Ende März hatte Tina Knowles gegenüber «E! News» betont, dass die Kinder bei Beyoncé immer an erster Stelle stünden – «egal, was sonst los ist». Sie selbst hat mit der Sängerin Solange Knowles (38) eine weitere Tochter. Tina Knowles schwärmte: «Es hört nie auf, und das ist das Beste daran. Ich bin immer noch Mutter. Ich bin 71 Jahre alt und meine Kinder sind erwachsen, aber sie rufen mich immer noch zuerst an, und das ist das beste Gefühl der Welt.»