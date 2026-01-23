19. Staffel startet: Die Social-Media-Stars unter den Dschungelcampern

Die 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet – und einige der neuen Dschungelcamper sind auch in den sozialen Medien keine Unbekannten. Doch wer erreicht online die meisten Menschen? Ein Blick auf die Followerzahlen der Stars im diesjährigen Dschungelcamp.
Auch 2026 gilt: Wer bereits Reality–TV–Erfahrung sammeln konnte, hat bei den Followerzahlen die Nase vorn. Rund 398.000 Instagram–Follower kann Reality–Star Samira Yavuz verzeichnen. Für die ehemalige «Bachelor in Paradise»–Kandidatin läuft es bestens. Die Ex von Serkan Yavuz landete kürzlich auf dem «Playboy»–Cover, Anfang Februar spielt sie eine Rolle in «Unter uns».
Ob es mit der Affäre ihres Ex zur Aussprache kommt? Im Social–Media–Ranking landet sie jedenfalls hinter ihr: Eva Benetatou kann 269.000 Follower bei Instagram vorweisen. Die angehende Schweizer Dschungelcamperin Ariel, bekannt durch Beziehungsshows wie «Prominent getrennt», hat 222.000 Follower. Reality–Star Umut Tekin, aus Datingformaten wie «Love Island VIP» oder Game–Formaten wie «Sommerhaus der Stars» und «Die Abrechnung» bekannt, kann sich über immerhin rund 173.000 Instagram–Follower freuen.
«Bauer sucht Frau»–Landwirt Patrick Romer bringt es auf rund 123.000 Follower. Besonders sein «Sommerhaus der Stars»–Fehlverhalten sorgte bisher für Aufsehen. Musiker Gil Ofarim, der wohl umstrittenste Kandidat des diesjährigen Camps, hat 100.000 Instagram–Abonnenten.
Schauspielriege abgeschlagen
Unternehmerin Simone Ballack, Ex–Frau von Fussball–Ikone Michael Ballack, kann mit 80.000 Follower aufwarten. Schauspielerin Mirja du Mont, die unter anderem in «Unter uns», «Verbotene Liebe » oder «Anna und die Liebe» schauspielerte und im TV an «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» teilnahm, kommt auf rund 69.000 Follower. Dazwischen reiht sich mit 72.300 Schauspieler Hardy Krüger ein, der in «Gegen den Wind», «Forsthaus Falkenau» oder «Rote Rosen» zu sehen war.
Schauspielkollege Stephen Dürr begann seine Karriere bei «Unter uns», heute ist er auch im Reality–TV unterwegs («Sommerhaus der Stars», «Kampf der Realitystars»). Ihm folgen etwa 25.500 Abonnenten bei Instagram. Produkttest–Legende Hubert Fella, bekannt aus der VOX–Sendung «Hot oder Schrott», hat etwa 60.000 Follower. Ob sie ihre Reichweite steigern kann? Schauspielerin Nicole Belstler–Boettcher, Serien–Fans kennen sie aus «Marienhof», Reality–Zuschauer aus dem «Promi Big Brother»–Haus, hat etwa 7.800 Follower.